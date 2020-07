Doctor Glenn Hernández y eventual uso del Remdesivir en pacientes UCI : “Ya el virus hizo su daño. No sacamos nada con dar antivirales”

Durante esta jornada en Tu Nuevo ADN, conversamos con el profesor titular de Medicina Intensiva de la UC, doctor Glenn Hernández, sobre la situación de las unidades de Cuidad Intensivo, la humanización de la atención entre todo el equipamiento de protección personal, la pandemia y el posible uso del antiviral Remdesivir, al que se refirió el ministro Enrique Paris.

“Estamos en una etapa donde las UCI todavía están saturadas”, aseguró respecto al estado de uno de los frentes hospitalarios más críticos del combate al coronavirus, aunque afirmó que, paulatinamente, “estamos viendo un muy discreto alivio en la presión”.

Respecto al llamado “dilema de la última cama”, expresó que “ha habido siempre, ha existido y existirá la disposición de recibir a todos. Por eso se han ampliado las camas”, detallando la ampliación del equipamiento de cuidados intensivos hacia otros lugares de los centros de salud que solían atender operaciones u otras patologías.

En cuanto a cómo se vive la emergencia en una UCI, el doctor Hernández declaró que cree “que nuestra atención en la UCI siempre es tremendamente humana. No puede ser de otra manera, enfrentamos la vida y la muerte”, reflexionando sobre el sentido de la enseñanza de la medicina intensiva, los avances hacia un enfoque más empático y cómo las características de la atención del coronavirus, marcado por el aislamiento y la incapacidad de ver rostros, atentaban contra la humanización del cuidado a los pacientes.

Junto a esto, contó su propia experiencia frente a la despedida que puede hacer un grupo familiar a un ser querido que está en extrema gravedad. “Yo sé que quizás me van a tirar las orejas porque crea una presión sanitaria, pero hay que hacerlo, es nuestro deber”, indicó, ejemplificando con la historia de un paciente crítico que tenía seis hijos, lo que significó complicaciones dentro de la UCI.

Calificando el Covid-19 como “la peor enfermedad que he visto en mi vida”, el doctor Hernández habló finalmenete sobre la posibilidad del uso de Remdesivir en pacientes que están en Cuidados Intensivos. “Ya el virus hizo su daño. No sacamos nada con dar antivirales”, apuntó, señalando que “pretender que pueda ser una solución me parece ilusorio y profundamente erróneo, porque el tema de los pacientes que están tienen inflamación desatada”.