Especialista sobre efectos psicológicos del Covid: “La resignación está muy determinada por la necesidad”

Los efectos del Covid-19 en el país siguen sumando capítulos y no solo a nivel económico, político o cultural, si no que a nivel social también se están generando consecuencias, algunas más graves que otras. Una de ella, los estados de ánimo.

Sobre el tema, el psiquiatra y psicoanalista, doctor León Cohen, conversó con ADN Hoy y aseguró que existe una especie de “negación” por parte de la población nacional respecto al virus “cuando el estado emocional se pone muy intenso, muy perturbador e incluso amenaza con la integridad de la sanidad mental, la propia mente trata de defenderse de todo eso y la forma de hacerlo es quitarle realidad a lo que vive”, partió diciendo.

“No es que la gente sea negativa, si no que con su conducta actúan como si ciertos hechos que están ocurriendo, para esa persona no tuvieran certeza. No es que no sepa que no está ocurriendo, independiente de la inteligencia, de la cultura, de la información que tenga la persona”, agregó el especialista.

En la misma línea, Cohen aseguró que “hay personas que tienen mayor capacidad de contención de esas emociones, niegan menos y hay otras que son mas frágiles, inestables y tienen a negar más”, comentó Cohen.

Respecto a la diferencia con otras culturas, el doctor dijo que “es complejo hablar de un carácter nacional. Igual hay ciertas culturas donde el estado emocional se maneja de manera diferente. Acá en Chile, la cultura en general, somos muy obsesivos y sobre todo en el primer acercamiento hacia el fenómeno. El nivel cultura en Chile es bajo y en ese sentido es muy individualista, eso favorece una actitud de negación”, sostuvo.

“En Chile, como sabemos en las últimas décadas, hemos tenido un desarrollo económico, tecnológico, muy desigual que nos ha llenado de objetos de ultima generación, pero en mi opinión a nivel cultural, político, social, seguimos viviendo en el siglo XIX, por lo que gran parte de los chilenos siguen viviendo en el “campesinado” y por lo tanto tienen el mismo nivel de desesperanza frente a sus posiciones”, indicó Cohen.

Sobre la actitud de las personas de “resignación” respecto a que se debe continuar trabajando pese a la pandemia, Cohen aseguró que “que la gente salga igual al Metro, trabajar y todo eso, no es algo actual, es algo que lleva mucho tiempo, y es parte de lo que generó el Estallido Social que está ahí latente y que se volverá a ver cuando este otro estallido empiece. La resignación está muy determinada por la necesidad“, dijo el especialista.

“El tema de la incertidumbre es algo bastante preocupante, cansador, por eso es mejor ser bien claro en decir que no estaremos viviendo en un mundo más seguro hasta que no recibamos una vacuna, que a lo menos puede estar lista en un año. Eso se hace ahora aunque bajen los contagios como en Europa y sea factible recuperar algún nivel de actividad, no podemos dejar de lado los cuidados“, complementó Cohen.