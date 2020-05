Una bienvenida “espacial”: Nave de SpaceX se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional

En horas de esta tarde, la cápsula Crew Dragon de SpaceX abordó con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI).

Los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken fueron recibidos por la tripulación de la EEI, en donde se cuenta un estadounidense y dos rusos que residen actualmente en la estructura.

Este tipo de operaciones no se realizaban en EE.UU. desde hace nueve años y representa un hito para la empresa que dirige Elon Musk, ya que es la primera misión espacial privada, lo que supone una nueva era en este ámbito.

Recordemos que la fecha original para el lanzamiento era el pasado miércoles 27 de mayo, el cual debió ser suspendido por las condiciones meteorológicas.

This is the first time in human history @NASA_Astronauts have entered the @Space_Station from a commercially-made spacecraft. @AstroBehnken and @Astro_Doug have finally arrived to the orbiting laboratory in @SpaceX‘s Dragon Endeavour spacecraft. pic.twitter.com/3t9Ogtpik4

— NASA (@NASA) May 31, 2020