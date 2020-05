Máster en Salud Pública: “De ninguna manera me parece que hay pacientes que no pueden recibir la ventilación mecánica, todavía no estamos ahí”

Durante este lunes, el doctor Ricardo Castro, conversó en Tu Nuevo ADN sobre las polémicas respecto del aumento de uso de camas UCI a lo largo del país.

El experto, máster en Salud Pública comentó que hay un retraso en la información que se conoce. “Progresivamente cada vez hay menos recursos en camas críticas en cada unidad. En la Universidad Católica estamos funcionando entre el 90% y 95% permanentemente”, sostuvo.

Aun cuando pudiese haber saturación en algunos centros médicos, el profesional aseguró que la visión integrada que tiene el Minsal de las camas críticas ha significado en derivaciones. “Nosotros hemos recibido en las últimas 24 horas, tres pacientes del Hospital San José. Me imagino que están derivando a otros centros de salud. De ninguna manera me parece que hay pacientes que no pueden recibir la ventilación mecánica, todavía no estamos ahí”, aseguró.

Sobre la situación en el Hospital San José, donde falleció un joven de 36 años por falla respiratoria, explicó que podría no haber un ventilador en el lugar. De la misma manera, mencionó que se puede ventilar manualmente: “Si yo entubo un paciente que lo necesita, puedo manejarlo con la bolsa “ambu” y empezar a ventilarlo con mis manitos, y puedo estar varias horas así“.

De la misma manera, al ser consultado por el tipo de ventiladores que sirven para tratar a pacientes con Covid-19, Castro detalló que son ventiladores mecánicos clásicos. “Los ventiladores que se necesitan son de gama alta, microprocesados”, explicó. Expresó que algunos de los ventiladores que han aparecido para apoyar las labores, son para uso doméstico y no para tratar esta afección.

Por otra parte, sobre las probabilidades de recuperación en pacientes Covid-19, aclaró que cualquier neumonía grave necesitará de un cuidado intensivo. “Una ventilación mecánica inadecuada facilita el daño y la evolución hace una secuela respiratoria que puede terminar con un paciente requiriendo oxígeno”, aclaró. La ventilación mecánica para infectados con virus es más lenta, “bien ventilado un paciente lo más probable es que va a salir adelante”.

Asimismo, el profesional de la salud esclareció que no vamos a pasar por la situación de Italia que tuvo que elegir a quién atender. “Hay pacientes que uno a priori piensa que no es candidato a ventilación mecánica invasiva. No quiere decir que se le negó. Es una reflexión que se hace caso a caso, paciente a paciente en todas las UCIs”, detalló.

En base a los lineamientos éticos que se utilizan para tratar a pacientes, declaró que una de las decisiones tiene que ver con quién vivió más y quién vivió menos. Así también, se puede decidir en un principio centrado en la persona, donde es justo para ambos el ventilador. “Si me queda uno, lo entubo y lo ventilo, y al minuto siguiente, parto a conseguirme otro ventilador para otro paciente”, comentó.

Por último, respecto de poder despedirse de los pacientes críticos de coronavirus, el doctor aseguró que, dependiendo del caso, se podrá realizar algún protocolo. “En el hospital clínico, tú vas a poder despedirte, en muchos otros también. Lo que ocurre es que el lineamiento tiene que ser general porque cualquier familiar de un paciente Covid es un contagiador positivo y puede contagiar a todo el personal”, finalizó.