Gobierno aseguró que ningún paciente del Hospital San José murió por falta de ventilador mecánico

El subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, aseguró que ningún paciente con Covid-19 ha muerto en el Hospital San José por falta de ventiladores mecánicos, contradiciendo la denuncia hecha por la Federación de Asociaciones de Salud Pública (Fedasap).

“Hablé con el director del hospital, Luis Escobar, y él me informó que el paciente llegó en una situación muy grave. Se intentó reanimar, pero lamentablemente no fue posible. El paciente falleció (…) pero no fue por falta de ventiladores“, dijo la autoridad en entrevista con ADN Hoy.

En su cuenta de Twitter, la Fedasap denunció que el paciente tenía 36 años y llamó al Gobierno a que “explique dónde están los ventiladores disponibles”.

Más allá de la situación particular de cada hospital y de las advertencias que algunos están cerca del colapso, Zúñiga explicó que, debido a la pandemia, la salud pública y privada están funcionando como una y “lo que nos debe importar es el sistema integrado”.