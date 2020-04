Greenpeace Chile conmemoró el Día de la Tierra recordando la importancia del agua

View this post on Instagram

En el #DíaDeLaTierra no tenemos nada que celebrar: más de 350.000 chilenos no tienen acceso al agua potable. ¡Ni siquiera pueden lavarse las manos para combatir el coronavirus! El agua es uno de los bienes que nos da la Tierra y debe estar garantizado como derecho humano. Súmate a esta campaña firmando en el link de la bio #SueltaElAgua