Rodrigo Jarpa entregó tips para vivir la sexualidad en cuarentena: “La cercanía física impuesta puede propiciar la conexión con la pareja”

Mantener vida sexual, en tiempos de encierro y aislamiento social, se suma a las preocupaciones de muchos en medio de esta crisis. Para resolver dudas al respecto, Ciudadano ADN conversó con un especialista: el psicólogo, doctor en sexualidad humana y panelista de FMDOS, Rodrigo Jarpa.

Un contexto excepcional, donde “la manera en que estamos viviendo la sexualidad puede ser muy distinta”, con múltiples formas de enfrentarlo: desde la compra juguetes sexuales, en solitario o en pareja, o el uso las nuevas tecnologías para el acercamiento sexual, hasta un escenario donde “la cercanía física impuesta puede propiciar la conexión” con la pareja. Pero también están quienes sienten que “esta incertidumbre y pérdida de libertad no necesariamente los va a lleva a un estado de goce, más bien lo contrario, porque el estrés tiende a afectar negativamente la sexualidad”.

En su consulta, donde está atendiendo 100% online, Jarpa ha podido observar reacciones disímiles a la pandemia. “En algunos el tema sexual quedó en decimoctavo plano, y en otros curiosamente ha surgido un ínterés mayor por estar sexualmente con su pareja, o por alguna práctica sexual individual”, cuenta, pese a que “es más frecuente a la baja más que al alza”.

Incluso, hay factores que no siempre están en el tapete, como el hacinamiento de muchas familias chilenas. “Ese es un temazo”, dice Jarpa, en un país donde un 56% de las viviendas son de menos de 70 metros cuadrados, donde incluso se observa una mayor prevalencia de conductas agresivas. “Tenemos varios ingredientes para la tormenta perfecta”.

Para enfrentar esta emergencia, el experto insiste en la importancia de mantener rutinas, y que éstas se hagan en espacios determinados. “No comer, trabajar y ver televisión todo en la cama”. Según explicó, a los seres humanos “las rutinas nos ayudan a ordenar el caos, y en esta situación caótica pueden ser un buen aliado”. Lo mismo ocurre con la administración del tiempo. “Si digo que voy a empezar a hacer una rutina de ejercicios, pero no digo bien a qué hora, es súper difícil que lo concrete”. Asimismo, Jarpa recomienda dejar las tareas que impliquen mayor esfuerzo más temprano, e ir dejando las cosas más fáciles para el resto del día.

El consumo de pornografía es otra actividad que adquiere una nueva importancia en estas semanas de encierro. Jarpa la recomienda “como un estímulo más para conectarnos con el erotismo”, recordando que “lamentablemente el porno es el educador por defecto, y muchas personas creen que es lo normal o lo esperable, o se plantean criterios de rendimiento: tengo que durar como los actores porno, o tener un cuerpo como se ve en las películas. Pero son películas, son una ficción. Se graban como películas, se cortan, se editan. No todo lo que se ve es la realidad”.

Según indicó Jarpa, la edad promedio en que niños y niñas ven porno de forma accidental es 9 años, mientras que lo buscan intencionalmente en torno a los 11 años. “De eso no se habla y no nos hacemos cargo ni en la casa ni en el colegio. Los papás tienen el temor de que esa conversación les adelante algo, pero lamentablemente eso va a llegar. Mejor que llegue con ciertos conceptos y una mirada más crítica”.

Por eso, el experto también recomienda ficciones sobre el tema, como la aplaudida “Sex Education”, de Netflix. “Me encanta. Plantea temas y contenidos súper relevantes”, lo que la hace ideal “para púberes o adolescentes, a partir de los 13 o 14 años. Se puede ver e ir sacando de ahí temas de conversación o reflexión, cultivando una mirada crítica”. Del mismo modo, en sitios web como The Porn Conversation, del cual Jarpa es embajador, es posible encontrar guías y pautas sobre cómo conversar sobre sexo y pornografía con niños, según rango de edad.

Y mientras las generaciones mayores tienden a ruborizarse al hablar de sexualidad, Jarpa puntualiza que “es importante entender que estamos en un proceso. Quizás para las generaciones anteriores, hace no tanto tiempo atrás, eran temas que no se hablaban en lo absoluto, y al no hablarlos estamos diciendo mucho también”. Por eso, su consejo es que “si yo me siento incómodo como padre en algún tema relativo a lo sexual, aceptar esa incomodidad y transparentarla. Decir: yo con tu abuelo, con tu tata, nunca hablé de esto”, recordando que “el sexo tiene que ver con lo íntimo y privado, hay vulnerabilidad emocional. A mí me gusta pensarlo como un tema sagrado, no en un sentido religioso, sino de separado de otros”.

Por último, el sexólogo revisó los buenos comentarios femeninos en torno al “Satisfier”, artefacto que estimula el clítoris a través del aire. “Hace una especie de sexo oral, pero sin tocarlo. Yo no tengo clítoris así que no lo he podido probar, pero he escuchado que es una maravilla”, dice, recordando que más del 70% de las mujeres necesita de la estimulación de este órgano para llegar al orgasmo. Por eso, también advierte que “para mujeres que no han aprendido a tener orgasmos y que sus primeros aprendizajes son con esa estimulación, están aprendiendo demasiado en las grandes ligas y después les cuesta ir a algo sin cilantro. Pero también se puede ir desaprendiendo eso”.