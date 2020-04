¿Cómo llevan los diabéticos sus controles en medio de la emergencia? Un doctor y una paciente contaron su experiencia

Frente a la pandemia del coronavirus, existe mucha preocupación por definir quiénes son los grupos de riesgo. Las personas con diabetes están consideradas entre ellos, pero la enfermedad “no es un factor de riesgo en sí”, según el diabetólogo Javier Vega.

En conversación con Ciudadano ADN, el nutriólogo de Red Salud UC aclaró que “tienen los mismos riesgos de contagiarse de coronavirus de una persona sin diabetes” pero la diferencia va en que, en caso de dar positivo, arriesgan “una peor evolución”, con mayores posibilidades de llegar a una UCI y a una cama crítica, “y eso es lo que se quiere evitar”. Por eso, el médico hizo énfasis en la importancia de que las poblaciones de riesgo no estén expuestas.

Y como se trata de una patología donde “todos los pacientes son crónicos y requieren controles cada 3 o 6 meses, hemos tratado de ser creativos y buscar soluciones”, como la telemedicina. Muchos que perdieron sus horas de control por la emergencia sanitaria y la cuarentena están optando a la asistencia vía remota para no perder su seguimiento.

Otro aspecto que preocupa es la entrega de medicamentos. El doctor Vega recordó que quienes viven con diabetes tipo 1 “sí o sí requieren insulina”, pero que al tratarse de una patología GES, los medicamentos están garantizados. Ahora, ante esta crisis sanitaria, lo que se necesita es buscar formas para que los pacientes “puedan ir a buscar medicamentos sin exponerse a las filas que hemos visto hoy en la mañana”, por lo que ya se está innovando en entrega de recetas vía correo electrónico.

En Chile el 12% de la población vive con diabetes, según la ultima Encuesta Nacional de Salud, lo que representa más de 1.500.000 de chilenos. Andrea Mella es una de esas personas: su diabetes tipo 1 la hace insulinodependiente, y ha tenido consultas con telemedicina para mantener el control de su patología. Se atiende en el Hospital San Borja Arriarán, donde en marzo le entregaron insulina e insumos para dos meses, asegurándose hasta fines de mayo. “En ese sentido está bien todo”, contó en Ciudadano ADN.

Andrea también ha usado la telemedicina para no exponerse al virus y mantener una cuarentena que ha sido estricta, ya que viajó a Estados Unidos la primera semana de marzo. La última consulta con su nutricionista fue por Skype, y utiliza un dispositivo de monitoreo electrónico que controla su glucosa de forma automática, que le permite subir sus datos de azúcar en sangre las 24 horas del día a un sitio web, donde sus médicos también pueden verlo y luego analizarlo en conjunto con ella. “Desde antes que surgiera esta pandemia ya teníamos controles con estas plataformas”, contó el doctor Vega, que también subrayó las bondades de la telemedicina para pacientes de regiones, que pueden controlarse sin tener que viajar.

Por eso, “sería ideal que los sistemas de salud incorporen estas tecnologías a través del GES”, ya que ahora son a costo del paciente: Andrea gasta $90.000 mensuales en su sistema de monitoreo. Además, permiten conocer la glicemia a cualquier hora del día. “No siempre el paciente se va a estar midiendo a las tres o cuatro de la mañana. O se puede ver cómo responde el paciente a tales comidas. Ese es un beneficio más allá de la telemedicina, es un control mucho mejor del paciente, más seriado y continuo”, subrayó el médico, que cree que a futuro “un porcentaje muy importante de pacientes se puede controlar por esta vía”, enfatizando su utilidad para grupos como adultos mayores y pacientes de regiones, y recalcando que es un “desafío para las instituciones aseguradoras” incluirlas como beneficio.

Otra recomendación del diabetólogo para quienes viven con diabetes es realizar actividad física en la casa. “Hay que ser un poco más creativos pero se puede”, apuntó. Además, el cuidado con las comidas que exige la patología requiere cierta costumbre, tomando en cuenta que “la comida tiene un aspecto cultural no menor, es para disfrutarla y compartir, pero hay que cuidar bien las porciones, cómo se distribuye y en qué momento salirse. Si uno es más consciente de eso, se disfruta más que estando full restringido o full comiendo a destajo”. Andrea se sumó a la preocupación por la alimentación sana, insistiendo en lo positivo del monitoreo automático de glucosa. “Estos sistemas de monitoreo te sacan un gráfico de tu azúcar. Uno come y no tiene idea: una pizza en la noche te deja el azúcar por las nubes a las dos de la mañana”.