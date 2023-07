Nuevo episodio en el caso de Draymond Green y Jordan Poole remece a la NBA

La dura polémica entre Draymond Green y Jordan Poole que remeció a los Golden State Warriors en octubre del 2022 atraviesa un nuevo capítulo y parece ser que aún está lejos de ser olvidada.

No es extraño que los equipos de la NBA vivan complejos momentos fuera de las canchas ni que los jugadores protagonicen uno que otro escándalo. Sin embargo, este episodio ha sido uno de los más icónicos, ya que se trata de una agresión directa entre dos compañeros.

En su momento se tomaron las medidas necesarias por parte de la franquicia y la NBA, dando a conocer las sanciones y formas de actuar. Asimismo, también hubo espacio para el descargo de ambas partes, intentando aclarar la situación.

Ya han pasado varios meses desde aquel suceso, sin embargo, el hecho parece estar lejos de resolverse, ya que siguen apareciendo nuevos antecedentes y surgiendo nuevas declaraciones que colaboran poco en ese sentido.

En una reciente entrevista, Green volvió a referirse al puñetazo que le dio a Poole, asegurando: “Yo no golpeo a la gente así como así. El diálogo se produce con el tiempo y normalmente no te desencadena algo tan rápido”.

“Sabemos cosas que no se dicen entre hombres. Sabemos cosas en las que hay que pararse“, añadió, dando a entender que no ha cambiado su postura en su actuar y que no hay mayor arrepentimiento.

"I don't just hit people. Dialogue happens over time and you usually ain't triggered by something that fast… We know stuff you don't say amongst men. We know things that you have to stand on."

Draymond Green on the Jordan Poole incident

(via @PatBevPod)pic.twitter.com/IZo4oz7BdD

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 19, 2023