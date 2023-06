¡Bombazo en la NBA! Chris Paul llega a Golden State Warriors por medio de una interesante operación

Durante la jornada de este jueves se confirmó que Chris Paul se sumará a los Warriors en medio de una interesante operación que ha remecido a la National Basketball Association.

Tras el término de la temporada, con los Nuggets coronándose como campeones, ya se comenzaron a dar los primeros movimientos en el mercado de transferencias. Además, todo ad portas de la celebración del Draft.

Entre todos los rumores y negociaciones en proceso, recientemente se anunció de manera oficial que CP3 llegará a Golden State por medio de un traspaso que también involucra a Jordan Poole y su salida de los Guerreros.

El base de 38 años sonó entre diferentes franquicias y su última parada fue Washington Wizards, sin embargo, su estadía tampoco fue permanente y duró muy poco. Esto, debido a que GSW entró a negociar por sus servicios.

Hay que recordar que el equipo capitalino se encuentra en proceso de reconstrucción luego de dejar partir a Bradley Beal y Kristaps Porzingis, lo que le abre paso a nuevos nombres. Sin embargo, no podrán sumar al veterano a sus filas de manera oficial.

De manera concreta, el traspaso que remece a la NBA de Chris Paul a los Warriors involucra los siguientes términos:

Golden State recibe al ex Phoenix Suns; los Wizards se quedan con Poole, una elección de primera ronda (protegida) para el Draft 2030 y una de segunda ronda para el 2027.

Breaking: The Wizards and Warriors have agreed on a deal to send Chris Paul to Golden State for a package that includes Jordan Poole and future draft assets, sources told @wojespn. pic.twitter.com/byR4lXTDFi

— ESPN (@espn) June 22, 2023