NBA: Jordan Poole responde disculpas de Draymond Green y los Warriors toman decisión tras el escándalo

La última semana en la NBA ha estado marcada por el golpe que le dio Draymond Green a Jordan Poole, durante una sesión de entrenamiento de los Warriors.

Desde que se dio a conocer la noticia se desató un gran escándalo en la liga, incrementando aún más la polémica luego de que se revelara un video del momento exacto de la agresión.

Tras lo sucedido, Golden State decidió apartar a ‘Dray’ y dejarlo fuera de las actividades del equipo mientras se investigaba la situación para anunciar las medidas y sanciones pertinentes.

El ala-pívot también tomó acción propia y expresó su arrepentimiento, ofreciendo disculpas a Jordan, su familia y a todos sus compañeros.

La respuesta de ‘JP’

Ya ha pasado una semana desde el episodio que sacudió la interna de los campeones de la NBA y aún no hay declaraciones públicas de Poole que refieran a lo sucedido.

Sin embargo, algunas fuentes cercanas al equipo apuntan que la situación es bastante compleja. Al menos desde la visión del afectado. Según el periodista Cyrus Saatsaz, ‘JP’ aún sigue molesto y afectado.

“No ha perdonado a Draymond, no han hablado. No está feliz, no sé cómo podrías estarlo tú, es una mirada horrible. La imagen de eso es horrible”, consignó.

Sanciones y reacciones: el panorama en Golden State

En su momento, Steve Kerr reconoció que “esta es la mayor crisis que hemos tenido desde que soy el entrenador aquí” y con el pasar de los días aún no parece haber mejoras.

Finalmente, los directivos tomaron la decisión de castigar a Draymond con una multa económica de la cual no se conoce el monto. Esto, además de su distanciamiento del equipo.

Fue el propio Kerr quien reveló que el jugador podrá volver a los entrenamientos el jueves 13 de octubre. Pero sus declaraciones no fueron solo para notificar formalidades.

El estratega de los ‘Dubs’ también destacó un trabajo en conjunto por parte de los jugadores, liderado principalmente por Stephen Curry.

Los esfuerzos habrían estado enfocados en evitar mayores castigos para su compañero. De igual manera mantienen su postura, rechazando la agresión de Green a Poole, lo que generó un escándalo en la NBA y hoy afecta el interior de los Warriors.

Por ahora queda esperar a ver cómo influye esto en la relación de Jordan con el resto de sus compañeros y si existirán efectos de cara al comienzo de una nueva temporada regular.