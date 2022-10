NBA: se revela el video del puñetazo de Draymond Green a Jordan Poole

Si bien ya empezó a jugarse baloncesto en la NBA con los partidos de pretemporada, las últimas semanas han estado marcadas por noticias fuera de la cancha, y el escándalo más reciente es la ‘pelea’ entre Draymond Green y Jordan Poole.

Como actuales campeones, Golden State Warriors recibe una gran atención mediática, sobre todo pensando en lo que puedan hacer de cara a un nuevo torneo. Sin embargo, hoy la discusión no gira en torno a la preparación ni al juego en sí.

La jornada del pasado jueves se informó sobre un fuerte encontrón entre Draymond y Jordan, ambos ganadores del anillo en la temporada 2021-22. El hecho ocurrió durante una sesión de entrenamiento y hasta ese entonces sólo había fuentes que contaban lo sucedido.

Pero durante este viernes 7 de octubre el sitio TMZ compartió en exclusiva un video del momento exacto en el que se dio el golpe por parte de Green.

En el registro se ve con claridad cómo el ala-pívot estaba apartado en una banda y se acercó al escolta, que estaba en la línea de fondo. Allí se encararon y empujaron hasta que llegó el puñetazo de ‘Dray’.

A pesar de los empujones y el contacto físico que se generó, el golpe del jugador de de 32 años fue tan certero como sorpresivo, mandando al suelo a su compañero. Ahí fue cuando el resto del equipo y personal, que ya estaban atentos, tuvieron que intervenir.

De igual manera, es importante señalar que los reportes detallan que en momentos previos a este hecho ya había un cruce de palabras, un enfrentamiento verbal que fue subiendo de nivel.

Con los ánimos calientes, a poco más de una semana de que comience la temporada regular 2022-23, en Golden State se vive un momento difícil tras lo sucedido.

La pelea en sí afecta el ambiente. Los jugadores reaccionan ante lo sucedido e incluso responden ante quienes hablan sobre una actitud diferente que supuestamente ha tenido Poole.

Quien se refirió al tema fue el referente de los Warriors, Stephen Curry, indicando que “no hay nada que justifique la situación de ayer“.

Además, enfatizó en que este episodio no debería ir más allá y no tendría repercusiones en la temporada, donde también consideran a Draymond como una parte de ella.

Steph Curry: “JP’s been great. There’s nothing that warranted the situation yesterday. I want to make that clear. It’s also something we feel like won’t derail our season and that’s with Draymond a part of that.” pic.twitter.com/XqA54JSsuN

