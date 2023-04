Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este viernes 21 de abril

La NBA no se detiene, y para la noche de este viernes, 21 de abril, nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos en la programación de los playoffs 2022-23.

Tras una intensa jornada de jueves, que dejó interesantes resultados, la postemporada continúa con su apasionante desarrollo y las diferentes llaves, de ambas conferencias, van completándose poco a poco.

En ambos cuadros hay atractivos enfrentamientos y varios candidatos reales al título, pero cada vez irán quedando menos y solo uno podrá consagrarse como nuevo campeón de la liga.

Ahora, la programación de los playoffs de la NBA contempla una cartelera de tres interesantes partidos en los que veremos el desempeño de las franquicias con el cambio de localía. Hay que recordar que los dos primeros juegos se disputaron en el mismo estadio y para esta noche, el juego 3, será en otra sede.

Desde la Conferencia Este nos ofrecen uno de los duelos más llamativos para hoy, con los Knicks recibiendo a los Cavaliers. La serie se mantiene pareja 1-1; New York se impuso en el primer cruce (como visitante) y Cleveland igualó en el juego 2 antes detener que asumir como visitante.

En el lado Oeste se medirán los Timberwolves contra los Nuggets en un emparejamiento que está 2-0 a favor de Denver. La franquicia de colorado se impuso en los dos primeros duelos y llegan con una cómoda ventaja a este juego 3 en el que serán visita.

Tonight on ESPN and ABC…

🔥 Garland: 32p, 7a in Game 2 W

🔥 Murray, Ant coming off 40-point duel

🔥 Tatum: 29p, 10r, 6a in Game 2 W

Who will win tonight's Game 3s? 🤔 pic.twitter.com/iTSp07trEH

— NBA (@NBA) April 21, 2023