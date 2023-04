Los Cavaliers se toman revancha de local y emparejan la serie de playoffs NBA sobre los Knicks

La NBA continúa con el apasionante desarrollo de los playoffs 2022-23 y en esta noche de martes los Cavaliers lograron vencer a los Knicks y empatar la serie 1-1.

Esta llave, correspondiente al cruce entre el 4° (Cleveland) y el 5° (New York) Conferencia Este, se convirtió en la primera en registrar paridad. Hay que recordar que el pasado sábado 15 de abril fueron los neoyorquinos quienes se impusieron por 97 – 101.

Sin embargo, la franquicia de Ohio se recuperó de esa dura caída y pudo derrotar al rival en casa en este juego 2, sacando una cómoda ventaja de 17 puntos que dan cuenta de una clara reacción antes de enfrentar lo que viene.

Donovan Mitchell with a DIME mid-flight 🔥

He's up to 13 assists… his most ever (playoff or regular season) pic.twitter.com/EGKHy02p64

— NBA (@NBA) April 19, 2023