Playoffs de la NBA: los Knicks vencieron a los Cavaliers y se ponen 0-1 arriba en la serie

Este sábado, 15 de abril, comenzaron los apasionantes playoffs de la NBA 2022-23 y los Knicks consiguieron una importante victoria sobre los Cavaliers.

Se enfrentaron el 4° (Cleveland) contra el 5° (New York) de la Conferencia Este. El cruce entre ambas franquicias cumplió con las expectativas de postemporada y ha sido uno de los duelos más atractivos hasta ahora.

Un punto a tener en cuenta, sobre todo por el resultado, es que este juego 1 se jugó en el Rocket Mortgage FieldHouse, al igual que se hará el 2.

Jalen Brunson (27 PTS, 2 STL) was CLUTCH in his first playoff appearance as a Knick!

He had 21 points in the 2nd half to help lead the Knicks to a Game 1 win in Cleveland.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/iuDjLo7C60

— NBA (@NBA) April 16, 2023