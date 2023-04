Playoffs de la NBA: revisa los resultados de la jornada de jueves

La acción de los playoffs 2022-23 de la NBA continúa en un alto nivel y cada día nos deja interesantes resultados, tal como ocurrió en la pasada noche de jueves, 20 de abril.

El mejor básquetbol del mundo atraviesa uno de sus momentos más atractivos, la postemporada. Aquí, los diferentes equipos dan lo mejor de sí para pelear por los títulos; el de Conferencia y, mejor aún, el anillo de compones.

Ambas conferencias cuentan con franquicias bastante potentes y que son serios candidatos. Además, ya se comenzó con el juego 3 en las respectivas llaves, lo que implica un cambio de localía y supone nuevos desafíos.

Dentro de la Conferencia Este, los Nets cayeron por tercera vez consecutiva ante los 76ers. La localía no fue suficiente para que los neoyorquinos levantaran cabeza y quedaron con un complicado 0-3 abajo, a un golpe de quedar fuera.

Tyrese Maxey lideró a los ‘Sixers’ a la victoria con 25 puntos, mientras que Mikal Bridges aportó con 26 unidades, pero no fue suficiente para descontar en la serie.

La Conferencia Oeste nos ofreció el tercer partido de una de las llaves más llamativas; los Warriors contra los Kings. Los vigentes campeones lograron recuperarse en casa y consiguieron un triunfo con el que pudieron descontar en el global, registrando un 1-2.

Stephen Curry asumió una vez más el liderazgo de los Guerreros y brilló con 36 puntos. Por parte de los Reyes, De’Aaron Fox fue el máximo anotador con 26pts, pero no bastó para conseguir el tercer tirunfo consecutivo.

Revisa el detalle de los resultados de la pasada jornada en los playoffs 2022-23 de la NBA:

The @sixers (3-0), @Suns (2-1) and @warriors (1-2) all pick up Game 3 wins!

See more in the Playoff Hub ⤵ https://t.co/MndHjxD29g pic.twitter.com/7cIrTwA9An

— NBA (@NBA) April 21, 2023