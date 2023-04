Playoffs de la NBA: revisa los resultados de la jornada de miércoles

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan en desarrollo y en la pasada noche de miércoles se disputó una nueva fecha que dejó atractivos resultados que encienden la competencia.

Tanto la Conferencia Este como la Oeste mantienen un alto nivel en sus respectivos cuadros de postemporada y las diferentes franquicias ofrecen grandes emociones a sus fanáticos, partido a partido.

Anoche se concluyó con el juego 2 de todas las llaves y los equipos se preparan para enfrentar una nueva etapa dentro de la primera ronda. Las localías cambiarán, por lo que lograr un triunfo resultaba clave para enfrentar lo que viene.

Nuggets lead 2-0 Heat-Bucks tied at 1-1 Grizzlies-Lakers tied at 1-1 #NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/P1LWw6XUpp

La Conferencia Oeste nos ofreció uno de los partidos más tractivos; los Grizzlies contra los Lakers. Los ‘Osos’ lograron recuperarse luego de caer en el juego 1 y emparejaron la serie 1-1 antes de partir a Los Ángeles.

Sin Ja Morant, fuera por lesión, Xavier Tillman tomó las riendas del ataque y lideró con 22 puntos. Por parte de los oro y púrpura, LeBron James lideró con 28pts, pero no fue suficiente.

Dentro de la Conferencia Este, los Bucks se impusieron sobre Heat en calidad de local y empataron la serie 1-1 luego de perder en el primer cruce. Jimmy Butler y Brook Lopez destacaron con 25 puntos.

Cerrando la jornada, los Nuggets vencieron a los Timberwolves poniéndose con un cómodo 2-0 arriba en la serie luego de demostrar una gran superioridad en el juego 1. Jamal Murray (Denver) y Anthony Edwards (Minnesota) sobresalieron con 40 y 41 puntos respectivamente.

Revisa el detalle de los resultados de la pasada jornada en los playoffs 2022-23 de la NBA:

A DUEL IN DENVER 🔥

Ant Edwards: 41 PTS, 4 AST, 6 3PM

Jamal Murray: 40 PTS, 5 AST, 6 3PM

Nuggets get the W and secure a 2-0 series lead.#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/SN0Ay4iUfK

— NBA (@NBA) April 20, 2023