Playoffs NBA: los Lakers vencieron a los Grizzlies y se ponen 1-0 arriba

Durante la tarde de este domingo, 16 de abril, se comenzó a disputar una nueva fecha de los playoffs 2022-23 de la NBA y los Lakers consiguieron un gran triunfo sobre los Grizzlies.

Para este cruce, uno de los que más prometía en la jornada, se enfrentaron el 2° (Memphis) contra el 7° (Los Ángeles) de la Conferencia Oeste. Tal como se pensaba en la previa, el juego fue bastante parejo y los equipos brindaron un atractivo espectáculo.

Además, un punto a destacar del resultado es que los oro y púrpura lograron imponerse en calidad de visitante, lo que hace aún más significativa la victoria que los deja 1-0 arriba.

BIG TIME showing by Austin Reaves (23 PTS, 3 REB, 4 AST) as the Lakers take Game 1 in Memphis 🔥

He dropped 14 PTS in Q4 and didn't miss a shot in the 2nd half. pic.twitter.com/OCEJvfdQj8

— NBA (@NBA) April 16, 2023