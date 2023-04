Playoffs NBA: los Nuggets vencieron a los Timberwolves y se ponen 1-0 arriba

En la pasada noche de domingo, en los playoffs 2022-23 de la NBA, los Nuggets dieron el primer golpe sobre los Timberwolves y se pusieron 1-0 arriba en la serie.

Se enfrentaron el 1° (Denver) contra el 8° (Minnesota) de la Conferencia Oeste. Hay que recordar que los dirigidos por Chris Finch se metieron en la postemporada al ganar su segundo partido de play-in frente a los Thunder.

La franquicia de Colorado pudo celebrar en casa el siempre importante triunfo en el juego 1. Además, obtuvieron una cómoda ventaja de 29 puntos.

