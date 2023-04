Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este miércoles 19 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y para este miércoles nos ofrecen una atractiva cartelera de partidos que mantendrán la emoción por lo más alto.

La postemporada va avanzando y las diferentes llaves van tomando forma. Cada uno de los equipos se juegan todo para quedar posicionados de la mejor manera en sus respectivas series.

En ambas Conferencias, tanto en el Este como en el Oeste, hay equipos de gran nivel y con argumentos para pelear codo a codo. Además, esta noche se completan los segundos juegos de los cruces faltantes. Esto, con un panorama más claro tras una entretenida jornada de martes.

Ahora, la programación de los playoffs de la NBA contempla una cartelera de tres interesantes partidos en los que los locales intentarán ampliar la diferencia en el global, o emparejar las cosas, según el caso.

El primero de los duelos, y uno de los más atractivos, corresponde al cuadro de la Conferencia Oeste; los Grizzlies recibirán a los Lakers. La franquicia de Tennessee cayó en el juego 1, como local, y buscarán levantar cabeza. Pero los angelinos tienen la intención de quedar cómodamente arriba antes de pasar a los enfrentamientos en casa.

Dentro de la Conferencia Este, los Bucks se medirán con los Heat. También es un cruce que tiene a los visitantes como líderes en la serie, ya que los miamenses triunfaron en el juego 1, por lo que Milwaukee intentará emparejar las cosas antes de jugar en casa.

Don't miss tonight's Game 2 action on NBA TV and TNT!

🔥 Rui & Reaves coming off huge Game 1s

🔥 35p, 11a for Jimmy Butler in Game 1

🔥 Denver seeks 2-0 lead at home pic.twitter.com/8NM4EqdPMU

— NBA (@NBA) April 19, 2023