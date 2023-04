Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este lunes 17 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y tras una atractiva jornada dominical, la programación nos ofrece nuevos partidos.

Ya se disputó el juego 1 de todas las llaves en el cuadro de la postemporada que sigue avanzando y demostrando por qué se trata del mejor básquetbol del mundo.

Tanto en la Conferencia Este como en el Oeste hay grandes equipos que tienen posibilidades reales de quedarse con el título de liga. Además, con los primeros duelos, se demostró que cada franquicia va muy en serio.

Para este lunes, 17 de abril, la cartelera tiene contemplado dos partidos de playoffs NBA 2022-23. Si bien la cantidad es inferior al fin de semana, la acción y nivel de juego se mantiene en lo más alto.

El Wells Fargo Center albergará el juego 2 entre los 76ers y los Nets. Los locales están 1-0 arriba luego de ganar por un cómodo 121 – 101 en el primer cruce. Hay que recordar que, posterior a este partido, se jugarán dos en Brooklyn.

En el cuadro de la Conferencia Oeste tendremos el juego 2 de los Kings contra los Warriors. Sacramento va ganando la serie 1-0 luego de un emocionante triunfo por 126 – 123. Este enfrentamiento será una vez más en el Golden 1 Center, mientras que el tercero y cuarto son en San Francisco.

The #NBAPlayoffs presented by Google Pixel continue tonight with a TNT doubleheader 🍿

▪️ De'Aaron Fox & Malik Monk combined for 70 points in their playoff debuts 🔥

▪️ 76ers (franchise playoff record 21 3PM in Game 1) look to take a 2-0 series lead. pic.twitter.com/8A8uSdbPHl

— NBA (@NBA) April 17, 2023