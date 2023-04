Playoffs NBA: los 76ers dieron el primer golpe en la serie contra los Nets

Este sábado, 15 de abril, comenzaron los playoffs de la NBA 2022-23 y los 76ers vencieron a los Nets dando el primer golpe en la serie.

Se enfrentaron el 3° (Philadelphia) contra el 6° (Brooklyn) de la Conferencia Este. El atractivo cruce generaba altas expectativas entre dos franquicias con buenos argumentos tácticos.

Hay que recordar que este juego 1, al igual que el 2, se disputarán en el Wells Fargo Center. Bajo este contexto, resulta importante y era esperado que los ‘Sixers’ ganaran.

James Harden (23 PTS, 13 AST, 7 3PM) was sensational as the 76ers opened their #NBAPlayoffs presented by Google Pixel with a Game 1 win!

📺 Game 2 | Monday, 7:30pm/et | TNT pic.twitter.com/vl4pDUOupd

— NBA (@NBA) April 15, 2023