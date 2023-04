Los playoffs 2022-23 de la NBA siguen con su apasionante desarrollo y en la pasada noche de sábado se disputó un gran juego entre los Kings y los Warriors.

El partido se disputó en el Golden 1 Center y el público estaba ansioso por ver a la franquicia de California disputar un nuevo juego de playoffs después de casi 17 años. Pero además, los fanáticos locales pudieron disfrutar de un triunfo de su equipo.

Se enfrentaron el 3° (Sacramento) contra el 6° (Golden State) de la Conferencia Oeste. El cruce superó las expectativas tanto de ajenos y propios. Fue uno de los enfrentamientos más atractivos y con muchas emociones.

32 POINTS for @AhmadMonk in the Kings Game 1 win!

Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005. pic.twitter.com/YbwFTbTapT

— NBA (@NBA) April 16, 2023