Playoffs de la NBA: revisa los partidos para este domingo 16 de abril

Los playoffs 2022-23 de la NBA continúan con su apasionante desarrollo y la programación nos ofrece nuevos partidos que mantendrán la emoción por lo más alto en esta jornada dominical.

La postemporada recién comienza y los equipos están disputando el primer juego de sus respectivas series con la ilusión de seguir en competencia de cara al título.

En ambas conferencias, Este y Oeste, hay equipos bastante competitivos y con diferentes armas propias para dar pelea. Además, se juegan el todo en cada cruce que se define por una serie al mejor de siete partidos.

La programación de la NBA contempla una cartelera de cuatro interesantes partidos para el arranque de los playoffs 2022-23.

En la Conferencia Oeste se dará uno de los duelos más atractivos de la jornada. Los Grizzlies reciben a los Lakers. Memphis clasificó como segundo en la tabla, mientras que Los Ángeles (7°) llegan como ganadores del juego de play-in contra los Timberwolves (8°).

La Conferencia Este también ofrece un cruce de primer nivel, los Bucks contra los Heat. Milwaukee terminó la temporada regular liderando la tabla. En tanto, los miamenses (8°) vienen de ganar su segundo partido de play-in frente a los Bulls (9°).

Game 1's ALL DAY on ABC and TNT!#NBAPlayoffs presented by Google Pixel

3:00pm/et: @Lakers/@memgrizz

5:30pm/et: @MiamiHEAT/@Bucks

8:00pm/et: @LAClippers/@Suns

10:30pm/et: @Timberwolves/@nuggets pic.twitter.com/7rdC6xWhfE

— NBA (@NBA) April 16, 2023