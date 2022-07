Este domingo, Charles Leclerc se adjudicó el Gran Premio de Austria, la undécima carrera de la temporada de la Fórmula 1. El piloto de Ferrari, que no finalizaba en el primer lugar desde la tercera fecha en Australia, logró su tercer triunfo en el actual curso y se mantiene en la disputa por el título.

El último campeón, Max Verstappen, se quedó con la pole y largó primero en el Circuito Red Bull Ring. Durante esta jornada. el neerlandés peleó el primer puesto con Leclerc hasta el final de la carrera, pero el monegasco se mantuvo firme y el corredor de la escudería austríaca terminó en la segunda posición.

CHARLES WINS!!!

For the first time since Australia, @Charles_Leclerc will stand on the top step of the podium, with Max Verstappen 2nd and Lewis Hamilton 3rd #AustrianGP #F1 pic.twitter.com/Qi9p0x5VG0

— Formula 1 (@F1) July 10, 2022