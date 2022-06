Este domingo, Max Verstappen se adjudicó el Gran Premio de Canadá, la novena carrera del Campeonato Mundial de la F1. El piloto de Red Bull -que se quedó con la pole en unas lluviosas clasificatorias- logró su sexto triunfo de la temporada y se consolida en el liderato de la clasificación general.

El neerlandés alcanzó el primer lugar del evento en una ajustada definición frente al español Carlos Sainz, corredor de Ferrari que obtuvo el segundo puesto por una diferencia de 993 milésimas.

De esta manera, después de un dubitativo arranque de temporada, Verstappen se mantiene en el liderato de la clasificación con 175 puntos, seguido por Sergio Pérez (Red Bull) con 129 unidades y Charles Leclerc (Ferrari) con 126 puntos. Esta jornada, el monegasco comenzó desde atrás en la parrilla de salida y culminó en la quinta posición.

