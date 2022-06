El neerlandés Max Vertstappen consolidó este domingo su liderato en la clasificación general de la F1 luego de imponerse en el Gran Premio de Azerbaiyán.

En el circuito de Bakú, el vigente campeón de la Fórmula 1 arrancó tercero la jornada y sacó provecho de una nefasta jornada para Ferrari.

Si bien Charles Leclerc comenzó en la pole position de la octava fecha en la temporada 2022 de la F1, el vehículo del monegasco tuvo un desperfecto técnico en la vuelta 21 y debió retirarse.

De ahí en más, Max Vertstappen se hizo con el control de la prueba hasta el final y se dio el lujo con Red Bull de hacer el 2-1 en Bakú pues su compañero de escudería, el mexicano Checo Pérez, fue segundo. El británico George Russell, de Mercedes, completó el podio.

Mientras, el “Cavallino Rampante” terminó de consolidar su nefasto día en pista con el retiro de su otro piloto, Carlos Sainz, por una rotura en su auto.

VERSTAPPEN WINS IN BAKU!! 🇦🇿🏆🎉

Perez makes it a Red Bull 1-2, with Russell claiming the final podium place 👏👏👏#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/739ta2h7Th

— Formula 1 (@F1) June 12, 2022