Fin de contrato: la Fórmula 1 decidió que no desarrollará más carreras en Rusia

La Fórmula 1 aumentó sus restricciones este jueves contra Rusia y, no conforme con el anuncio días atrás de no disputar el Gran Premio que estaba agendado en Sochi, dieron otro paso más ante las dudas que muchos pilotos habían mostrado para competir ahí.

Mediante un comunicado, informaron que rescindieron el contrato con el promotor de la fecha que el país euroastiático tenía asegurada hasta 2025. “Esto significa que Rusia ya no tendrá una carrera en el futuro. La semana pasada, la F1 anunció que es imposible celebrar el Gran Premio de Rusia en las circunstancias actuales”, expusieron.

Formula 1 has terminated its contract with the Russian Grand Prix promoterhttps://t.co/67IUOS3nhl

— Formula 1 (@F1) March 3, 2022