Chile quedó fuera del calendario 2022 de la Fórmula E

La organización de la Fórmula E no contemplará a Santiago como parte del calendario 2022 de la categoría de autos eléctricos.

Según informaron en sus redes sociales, la agenda provisional contempla 16 fechas y sólo tendrá a México como parada en Latinoamérica.

De todas formas, hay una jornada de la Fórmula E en junio que no tiene sede definida. Ahí podría ser tener opciones aún Chile para recuperar la carrera, que ya se corrió en 2018 y 2019.

REVEALED! The provisional calendar for the 2021/2022 ABB FIA Formula E World Championship ⚡️

16 races 🌍

Cape Town 🇿🇦 and Vancouver 🇨🇦 welcomed as new venues

Monaco to become annual event 🇲🇨

Double-header season finale in Seoul 🇰🇷

Find out more 👉 https://t.co/IlqBbUlI9O pic.twitter.com/SlsWc4X1rC

— ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 8, 2021