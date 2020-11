Romain Grosjean tras grave accidente en Bahréin: “El ‘Halo’ es lo mejor que ha llegado a la Fórmula 1”

Un trozo de titanio le salvó la vida. Este fin de semana se corrió el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, competencia que ya tiene definido a Mercedes como campeón de constructores y al británico Lewis Hamilton entre los pilotos.

Sin embargo las miradas de los aficionados al mundo motor quedaron centradas en lo sucedido con el francés Romain Grosjean de la escudería Haas. El piloto europeo estrelló fuertemente su coche en la tercera curva del circuito internacional de Bahréin, el auto se partió en dos y explotó.

En ese momento se pensó lo peor de la temporada, pero minutos más tarde, la transmisión lo mostró vivo y solo con heridas menores en lo que fue catalogado como un verdadero milagro, debido a la magnitud del accidente. Entonces la pregunta es ¿Cómo sobrevivió Grosjean al choque, destrucción y quema de su coche?

Just great to see that smile 😍 #F1 https://t.co/9AVNRLghrA

La respuesta es coincidente entre todos los especialistas, el ‘Halo‘: “formado de titanio, las barras de este elemento son capaces de soportar hasta 12 toneladas, lo equivalente al peso que tienen los icónicos autobuses de doble piso de Londres”, aseveró la cadena BBC hace algunas temporadas.

Este elemento fue introducido por obligación desde la temporada 2018, tres años después de la muerte del francés Jules Bianchi, quien quedó en coma al estrellarse en el GP de Japón y terminó muriendo en su país nueve meses después (17 de julio de 2015).

“No era favorable al ‘halo’ hace algunos años, pero creo que es lo mejor que ha llegado a la Fórmula 1 y sin él ahora no podría estar hablando con vosotros. Gracias por vuestros mensajes de apoyo y con un poco de suerte podré responder a alguno dentro de poco”, comentó Grosjean en un video difundido a través de las redes sociales.

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi

— Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020