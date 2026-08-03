Supermercado deberá pagar millonaria indemnización: clienta sufrió grave lesión tras resbalar con detergente

Un supermercado deberá pagar una indemnización de más de $12 millones a una clienta que sufrió una grave lesión tras resbalar con detergente derramado en uno de sus pasillos.

Según informó el Poder Judicial, el 26° Juzgado Civil de Santiago condenó a Rendic Hermanos S.A. (Unimarc) a pagar $12.085.389 por concepto de daño emergente y daño moral.

El accidente ocurrió en diciembre de 2020 en un local de Ñuñoa. La mujer cayó luego de pisar un derrame de detergente líquido y sufrió una rotura del manguito rotador del hombro izquierdo, lesión que requirió tratamiento médico.

Al dictar la sentencia, el juez Ricardo Cortés Cortés concluyó que el supermercado no adoptó las medidas necesarias para resguardar la seguridad de sus clientes.

El fallo señala que la empresa debió contar con mayor vigilancia en el sector donde se exhibía detergente líquido, debido al riesgo que representa un derrame de este tipo de productos.

Además, el tribunal descartó que la clienta hubiera actuado de manera imprudente o que el accidente se debiera a un hecho fortuito.

La sentencia fijó una indemnización de $2.085.389 por daño emergente y de $10 millones por daño moral, sumando un total de $12.085.389 a favor de la demandante.