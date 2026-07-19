Goleadores del Mundial 2026: Kylian Mbappé se queda con la Bota de Oro / Sarah Stier - FIFA

El Mundial 2026 no solo entregó emociones de alto calibre en lo colectivo, sino que mantuvo en vilo al planeta por una de las definiciones individuales más apasionantes de la era moderna.

Lionel Messi (Argentina) y Kylian Mbappé (Francia) reeditaron la histórica rivalidad que ya protagonizaron en la edición de Qatar 2022, ahora en la pelea por ser artilleros de la actual cita planetaria.

Ambos futbolistas han sido los pilares fundamentales para que sus respectivas selecciones se ubiquen en las instancias definitivas del campeonato, y cada minuto en el terreno de juego fue crucial para determinar quién se quedará de forma exclusiva con la prestigiosa Bota de Oro.

En medio del desastroso rendimiento de “Les Bleus” contra Inglaterra en el partido por el tercer lugar, Kylian Mbappé sacó ventaja y llegó a su décimo gol en el Mundial 2026 al anotar dos veces contra los “Tres Leones”.

Lionel Messi intentó darle alcance en la final, pero se quedó en los ocho festejos que acumuló, sin poder quitarle el cetro de goleador al galo, que repitió el éxito que había logrado en Qatar 2022, en aquella ocasión con ocho goles.

Un escalón más abajo aparece el noruego Erling Haaland. El delantero del Manchester City completó un debut mundialista extraordinario al registrar siete goles en el certamen, misma cantidad que concretó el inglés Jude Bellingham, que completó el podio de artilleros.