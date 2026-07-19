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Arrestan en Miami al influencer Andrew Tate y a su hermano por solicitud de extradición del Reino Unido

Los hermanos fueron detenidos en Estados Unidos mientras enfrentan una solicitud de extradición por cargos que incluyen violación, trata de personas, agresión y otros delitos investigados por la justicia británica.

Verónica Villalobos

Arrestan en Miami al influencer Andrew Tate y a su hermano por solicitud de extradición del Reino Unido

Santiago

El polémico influencer Andrew Tate y su hermano Tristan Tate fueron arrestados este sábado en la ciudad de Miami, Estados Unidos, informó el Servicio de Alguaciles estadounidense.

La detención se produjo en el marco de una solicitud de extradición presentada por el Reino Unido, donde ambos enfrentan diversas investigaciones y cargos relacionados con violación, trata de personas y agresión.

Si bien las autoridades estadounidenses confirmaron el arresto de Andrew Tate, de 39 años, y de su hermano menor, indicaron que no podían entregar mayores detalles sobre los cargos debido a que la orden de detención permanece bajo reserva.

No obstante, el Servicio de Fiscalía de la Corona británica (CPS) confirmó que los hermanos fueron arrestados por alguaciles estadounidenses tras la emisión de la solicitud de extradición.

El jefe de la División de Delitos Especiales del CPS, Malcolm McHaffie, señaló que ambos serán procesados por nuevos delitos, entre ellos violación, organización o facilitación de la trata de personas con fines de explotación sexual y delitos relacionados con imágenes indecentes de un menor.

A comienzos de este año, la policía de Hertfordshire, al norte de Londres, anunció la reapertura de una investigación por denuncias de violación y agresión sexual presentadas por varias mujeres contra Andrew Tate, por hechos que habrían ocurrido entre 2014 y 2015.

Además, los hermanos enfrentan otras investigaciones en el Reino Unido por acusaciones separadas de violación y trata de personas, así como causas por presunta evasión fiscal y blanqueo de dinero.

Andrew y Tristan Tate, quienes poseen doble nacionalidad británica y estadounidense, han negado todas las acusaciones en su contra y se han declarado inocentes de los delitos que se les imputan.

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