Fuertes vientos provocan la voladura del techo de Cesfam en la comuna Ovalle: alcalde entregó detalles

Las intensas lluvias, inundaciones y fuertes vientos que azotan a gran parte del territorio nacional han generado diversas emergencias en varias comunas del país.

En Ovalle, donde en las últimas 24 horas se han registrado 22,1 milímetros de agua caída, el alcalde de la comuna, Héctor Vega, conversó con ADN.cl e informó sobre la situación que enfrenta la región de Coquimbo.

“Hasta el momento hemos tenido problemas, especialmente, con el suministro eléctrico. Esa ha sido la principal problemática desde que comenzó el temporal”, indicó.

Al ser consultado por los daños provocados por los fuertes vientos que han afectado a gran parte del país, el edil señaló que en la localidad de Cerrillos de Tamaya se registró la voladura de parte del techo del Centro de Salud Familiar (Cesfam), lo que obligó a suspender la atención médica.

“En la zona de Cerrillos de Tamaya se reportó la voladura de numerosas techumbres. Además, parte de la techumbre del Cesfam salió desprendida, lo que permitió el ingreso de agua hasta el sector donde se encuentra el circuito eléctrico. Por ello, tuvimos que suspender la atención médica y trasladar a todas las personas que requerían atención hasta Ovalle”, comentó.

Respecto al estado de los caminos en la comuna, Héctor Vega explicó que la localidad de Chalinga permanece aislada debido a la crecida del estero de Punitaqui.

“En la comuna tenemos 157 localidades rurales y la gran mayoría no cuenta con caminos asfaltados. Además, la crecida del estero de Punitaqui dejó aislado el sector de Chalinga y ahora estamos a la espera de la activación de la quebrada La Aguada”, cerró.