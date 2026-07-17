Con 101 medallas, el Team Para Chile finaliza en el cuarto lugar de los Juegos Parasuramericanos 2026 / Team Para Chile

El Team Para Chile culminó ayer jueves su participación en la disputa de los Juegos Parasuramericanos 2026 de Valledupar.

En la jornada de cierre, destacaron los oros en el tenis en silla de ruedas de Macarena Cabrillana y Alexander Cataldo, más el primer lugar que sumó Vicente Almonacid en los 200 metros combinados de la para natación.

Con todo, la delegación nacional completó 101 podios continentales, en un desglose de 27 medallas de oro, 29 de plata y 45 de bronce que lo dejaron en el cuarto lugar del medallero, el cual quedó en manos de Argentina (41 oros, 51 platas y 40 bronces).

El balance es más que positivo, considerando que esta era la segunda edición de los Juegos Parasuramericanos, con el Team Para Chile superando las 43 medallas que obtuvo en la primera versión de este torneo, en Santiago 2014.

“Desde todo punto de vista hacemos una evaluación positiva de estos juegos. Estamos muy contentos con todo lo que ha pasado. El hecho de duplicar las medallas que obtuvimos en Santiago 2014 expresa claramente el gran crecimiento que ha tenido el deporte paralímpico chileno en la última década”, dijo el presidente del Comité Paralímpico de Chile, Sebastián Villavicencio.

“Si uno lo ve desde los primeros Parasuramericanos de Santiago 2014, han pasado 12 años, y en esos 12 años el Copachi se termina de transformar en una institución sólida, seria. También se crea el Plan Paralímpico y se complementa todo este trabajo con la llegada del Centro de Entrenamiento Paralímpico. Todo eso lleva a este tremendo resultado”, complementó Andrés Otero, Subsecretario del Deporte, quien acompañó al Team Para Chile en Valledupar.

10 de las 12 disciplinas que representaron al Team Para Chile en Colombia lograron medalla, con los equipos de para natación y para tenis de mesa como los más exitosos, con ocho oros cada uno.

En el recuento por deportista, el coyhaiquino Manuel Echaveguren fue la mejor figura tras lograr tres preseas doradas en el para tenis de mesa. También destacaron con dos títulos los paranadadores Vicente Almonacid, Agustín Pavez y Kiara Godoy, la paratenimesista Joseline Yévenes y el tenista en silla de ruedas Alexander Cataldo.

Las 101 medallas del Team Para Chile en los Juegos Parasuramericanos 2026

Oros

Juan Carlos Garrido / para powerlifting – Categoría -59 kg.

Camila Campos / para powerlifting – Categoría -55 kg.

Ailyn Espinoza y Joseline Yévenes/ para tenis de mesa – Dobles WD14-20.

Manuel Echaveguren y Joseline Yévenes/ para tenis de mesa – Dobles XD14-20.

Manuel Echaveguren y Claudio Bahamondes / para tenis de mesa – Dobles MD18.

Ignacio Torres y José Cerpa / para tenis de mesa – Dobles MD14.

Luis Flores / para tenis de mesa – Clase 1-2

Tamara Leonelli / para tenis de mesa – Clase 4-5

Andrés Beroíza / para tenis de mesa – Clase 8

Manuel Echaveguren / para tenis de mesa – Clase 9-10

Francisca Neiman / para natación / 100 metros pecho SB9

Vicente Almonacid / para natación / 100 metros pecho SB8

Kiara Godoy / para natación / 100 metros mariposa

Christian Cerda / para atletismo / 100 metros T12

Javier Bastías / boccia / individual BC2

Agustín Pavez / para natación / 100 libre S14

Agustín Pavez / para natación / 400 libre S14

Alberto Abarza / para natación / 100 espalda S2

Kiara Godoy / para natación / 50 metros libre S9

Alexander Cataldo y Brayan Tapia / tenis en SR / dobles open

Francisco Cayulef y Diego Pérez / tenis en SR / dobles quad

Mauricio Orrego / para atletismo / 1.500 metros T46

Macarena Cabrillana / tenis en SR / singles femenino open

Nicolás Castro / para atletismo / lanzamiento bala F42

Jaime Aránguiz / para bádminton / individual WH2

Alexander Cataldo / tenis en SR / singles masculino open

Vicente Almonacid / para natación / 200 combinado SB8

Platas

Tamara Leonelli y Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa – Dobles XD10.

Julie Grillé / para powerlifting – Categoría -67 kg.

Matías Reveco / para powerlifting – Categoría -80 kg.

Marion Serrano / para powerlifting – Categoría -86 kg.

Juan Carlos Garrido, Javier Jiménez y Marion Serrano/ para powerlifting– Eq. Mixto.

Armin Rozas / para tenis de mesa / Clase 11

Ignacio Torres / para tenis de mesa / Clase 6-7

Irene Nadaud / para natación / 100 metros pecho SB5

Martín Villablanca / para natación / 200 metros libre S2-S3

Agustín Pavez / para natación / 200 metros libre S14

Alfonsina Urrejola / boccia / individual BC4

Patricio Arredondo / para natación / 50 metros mariposa S4

Kiara Godoy / para natación / 100 metros libre S9

Amanda Cerna / para atletismo / 400 metros T47

Martín Villablanca / para natación / 100 metros libre S2-S3

Isidora Donoso / para natación / 50 metros libre S7

Agustin Pavez / para natación / 100 metros espalda

Marthin Saavedra / para natación / 50 metros libre S10

Patricio Larenas / para natación / 50 metros libre S2-S3

Isidora Donoso / para natación / 100 metros espalda S6-S7

Mariela López / para tiro con arco / W1

Víctor Saiz / para tiro con arco / W1

Diego Pérez / tenis en SR / individual quad

Brayan Tapia / tenis en SR / individual open

Patricio Larenas / para natación / 50 metros espalda S2-S3

Patricio Arredondo / para natación / 150 metros combinado S4

Abarza-Donoso-Nadaud-Mattamala / para natación / 4x50 libre

Abarza-Arredondo-Nadaud-Neiman / para natación / 4x50 combinado

Isabella Michela / para atletismo / lanzamiento bala F41

Bronces

Juan C. Garrido, Javier Jiménez y Matías Reveco / para power. – Equipo Masculino.

Javier Jiménez / para powerlifting – Categoría -59 kg.

María A. Ortíz / para powerlifting – Categoría combinada -73 kg y +79 kg.

Frank Feliu / para powerlifting – Categoría -97 kg.

Matías Recabal / para powerlifting – Categoría -107kg.

Byron Bustos / para powerlifting – Categoría -88 kg.

Nayadet Garcés / para powerlifting – Categoría -54 kg.

Tamara Leonelli y Belén Fuentes / para tenis de mesa – Dobles WD5-10

Luis Flores y Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa – Dobles MD4-8

Manuel Opazo / para ciclismo – Contrarreloj.

Sebastián Morales / para ciclismo – Contrarreloj.

Tándem Masculino / para ciclismo – Matías Mansilla y Elías Tello – Contrarreloj.

Sebastián Morales / para ciclismo – Gran Fondo.

Tándem Femenino: Nicol Baeza y Renata Urrutia / para ciclismo – Gran Fondo.

Diego Silva / para powerlifting – Categoría 54 kg

Maximiliano Rodríguez / para tenis de mesa / Clase 4-5

José Luis Cerpa / para tenis de mesa / Clase 6-7

Ailyn Espinoza / para tenis de mesa / Clase 9-10

Isidora Donoso / para natación / 100 metros pecho SB7

Donoso-Almonacid-Saavedra-Godoy / para natación / 4x100 combinado

Antonia Ortíz / para atletismo / 100 metros T35

Alberto Abarza / para natación / 200 libre S2-S3

Williams Mattamala / para natación / 200 metros libre S4

David Pérez / para atletismo / 100 metros T38

Isidora Donoso / para natación / 50 metros mariposa S7

María Jesús Lara / para atletismo / 400 metros T47

Patricio Larenas / para natación / 100 metros libre S2-S3

Williams Mattamala / para natación / 100 metros libre S4-S5

Víctor Saiz y Mariela López / para tiro con arco / equipo mixto W1

Matías Mansilla y Elías Tello / para ciclismo / tándem – Gran Fondo

Amanda Garabito / para tiro con arco / individual recurvo 70 metros

Claudia Armijo y Claudia Candia / para tiro con arco / dobles compuesto

Irene Nadaud / para natación / 50 metros libre S6-S4

Antonia Ortíz / para atletismo / 200 metros T35

Macarena Cabrillana y Gloria Llamín / tenis en SR / dobles open

Alberto Abarza / para natación / 50 metros libre S2-S3

Francisco Cayulef / tenis en SR / singles quad

Benjamín Concha / para atletismo / 1.500 metros T20

Yester Ávila / para atletismo / salto largo T20

Alfonsina Urrejola y Ramón Parraguez / boccia / parejas mixto

Irene Nadaud / para natación / 200 metros combinado

Kiara Godoy / para natación / 200 metros combinado SM9

Martín Villablanca / para natación / 50 metros espalda S2-S3

Eduardo Muñoz / para natación / 200 metros combinado SM12

Team ParaChile Femenino de Gólbol