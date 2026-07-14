;

La prohibición de la FIFA para los hinchas que irán a ver la semifinal entre Argentina e Inglaterra

El duelo que disputarán argentinos e ingleses fue catalogado como de “alto riesgo”.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images / Anadolu

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra estará marcada por un fuerte operativo de seguridad. A horas del esperado encuentro, las autoridades confirmaron una serie de restricciones para los asistentes, debido a que el partido fue catalogado como de “alto riesgo”.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó que estará prohibido ingresar con banderas, carteles, camisetas u otros elementos que contengan mensajes políticos o provocativos.

La restricción también incluye cualquier referencia a las Islas Malvinas. Al ser consultada específicamente por este tema, la autoridad explicó que la medida responde a las normas establecidas por la FIFA y aseguró que será aplicada de manera general para todos los asistentes.

Revisa también:

ADN

“Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial”, respondió Monteoliva al ser consultada sobre las inscripciones relacionadas con Malvinas.

Además, la ministra informó que el compromiso contará con un importante despliegue de seguridad debido a las características del encuentro entre argentinos e ingleses. “Teniendo en cuenta un conjunto de características, se definió un refuerzo policial de agentes, no solo del estado de Georgia, sino de seguridad privada y también agentes interjurisdiccionales: el partido va a contar con 1.600 agentes policiales”, detalló.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Chile.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad