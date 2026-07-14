La prohibición de la FIFA para los hinchas que irán a ver la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra estará marcada por un fuerte operativo de seguridad. A horas del esperado encuentro, las autoridades confirmaron una serie de restricciones para los asistentes, debido a que el partido fue catalogado como de “alto riesgo”.

La ministra de Seguridad de Argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó que estará prohibido ingresar con banderas, carteles, camisetas u otros elementos que contengan mensajes políticos o provocativos.

La restricción también incluye cualquier referencia a las Islas Malvinas. Al ser consultada específicamente por este tema, la autoridad explicó que la medida responde a las normas establecidas por la FIFA y aseguró que será aplicada de manera general para todos los asistentes.

“Una bandera, camiseta, un trapo, lo que sea que tenga un mensaje de contenido político, o provocación racial”, respondió Monteoliva al ser consultada sobre las inscripciones relacionadas con Malvinas.

Además, la ministra informó que el compromiso contará con un importante despliegue de seguridad debido a las características del encuentro entre argentinos e ingleses. “Teniendo en cuenta un conjunto de características, se definió un refuerzo policial de agentes, no solo del estado de Georgia, sino de seguridad privada y también agentes interjurisdiccionales: el partido va a contar con 1.600 agentes policiales”, detalló.

La semifinal entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. El encuentro comenzará a las 15:00 horas de Chile.