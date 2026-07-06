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Temblor se percibe en Santiago, Valparaíso y Rancagua: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Revisa acá más detalles del movimiento telúrico.

Juan Castillo

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Durante esta jornada de lunes 6 de julio, se registró un temblor en la zona sur de Chile.

Según dio cuenta el Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 5,2.

En tanto, su epicentro se ubicó a 45 kilómetros al noroeste de Quintero, en la región de Valparaíso.

El sismo, que tuvo lugar a las 12:16 horas, y también se percibió en localidades como Zapallar (Valparaíso), Santiago (Metropolitana), y en Machalí y Rancagua (O’Higgins).

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