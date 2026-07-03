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¿Ganancias o pérdidas de dinero en tu pensión?: revisa cómo cerraron los fondos de los chilenos el primer semestre de 2026

La Asociación de AFP informó resultados dispares entre enero y junio: mientras los fondos más riesgosos anotaron fuertes ganancias, los más conservadores terminaron el semestre con números rojos.

Cristóbal Álvarez

¿Ganancias o pérdidas de dinero en tu pensión?: revisa cómo cerraron los fondos de los chilenos el primer semestre de 2026

¿Ganancias o pérdidas de dinero en tu pensión?: revisa cómo cerraron los fondos de los chilenos el primer semestre de 2026 / SEAN GLADWELL

Los fondos de pensiones cerraron el primer semestre de 2026 con resultados dispares, aunque con un marcado avance de las alternativas más riesgosas.

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Según informó la Asociación de AFP de Chile, el Fondo A lideró las rentabilidades acumuladas entre enero y junio, con un alza de 8,72%.

El organismo detalló que durante junio todos los multifondos registraron ganancias. Sin embargo, al considerar el desempeño acumulado de los primeros seis meses del año, se observan importantes diferencias entre las distintas alternativas.

En concreto, los fondos A, B y C finalizaron el semestre con números positivos. El Fondo B obtuvo una rentabilidad de 6,55%, mientras que el Fondo C alcanzó un avance de 3,02%.

Una situación distinta enfrentaron los fondos más conservadores. El Fondo D anotó una variación negativa de 0,01%, mientras que el Fondo E cayó 2,63% durante el mismo periodo.

La rentabilidad acumulada de cada multifondo entre enero y junio de 2026:

  • Fondo A: 8,72%
  • Fondo B: 6,55%
  • Fondo C: 3,02%
  • Fondo D: -0,01%
  • Fondo E: -2,63%

Desde la Asociación de AFP explicaron que los resultados negativos de los fondos D y E respondieron “principalmente al aumento de las tasas de interés de los bonos corporativos locales y a una inflación cercana a 2,7% durante el semestre”.

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