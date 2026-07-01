Bélgica protagoniza la gran remontada del Mundial 2026 para meterse en octavos de final / BRUNO FAHY

En el choque más emocionante en lo que va de los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Bélgica consumó un trepidante triunfo en el alargue ante Senegal.

En Seattle, aunque el elenco europeo comenzó presionando sobre la salida rival, lo cierto es que el ímpetu les duró poco ante la dinámica del cuadro africano, que al minuto 12 casi aprovecha un horror en la salida de Courtois, pero Ismaila Sarr estrelló la pelota en el poste.

Sin embargo, Bélgica no tuvo la misma suerte al minuto 25, cuando Habib Diarra capturó el rebote en el palo tras un cabezazo de Sarr y abrió la cuenta en favor de Senegal.

¡GOOOOOL DE SENEGAL! 🇸🇳⚽



Tras el cabezazo de Sarr al palo, Diarra capturó el rebote y puso el 1-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/zuP7x8FvKW — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Bélgica no tuvo mayor reacción, por más que dispuso de Lukaku y Lukebakio en en el segundo tiempo para ir en pos del empate.

De hecho, Senegal aprovechó los espacios al minuto 51 con un fantástico contragolpe que Ismaila Sarr concretó para el 2-0.

¡GOLAZO DE SENEGAL PARA AUMENTAR LA DIFERENCIA! 🇸🇳⚽



La tercera fue la vencida: tras dos remates en el palo, Ismaila Sarr le rompió el arco a Courtois y convirtió el 2-0 sobre Bélgica. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/J0plVZMYPv — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

El cuadro africano manejó la diferencia, más allá de que Lukebakio tuvo el descuento al minuto 78. Diez minutos antes, Tielemans y Trossard reflejaron la desesperación belga peléandose en plena cancha.

¡¡DISPUTA ENTRE COMPAÑEROS: PICANTE CARA A CARA ENTRE TIELEMANS Y TROSSARD!! 🇧🇪⚔️



Bélgica se está quedando afuera del #MundialEnDSPORTS y los ánimos están caldeados. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sAnQUJEZaH — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

Aún así, a cinco minutos del final, el incombustible Romelu Lukaku encendió la ilusión europea al atropellar en área chica para el descuento. Increíblemente, en el 88, encontraron el 2-2 con un cabezazo de Youri Tielemans, aprovechando la mala salida del arquero africano, pudiendo llevar el juego al alargue.

¡¡LO EMPATÓ BÉLGICA!! 🇧🇪⚽



Diaw salió mal a cortar el centro y Tielemans, de cabeza, anotó el 2-2 frente a Senegal. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/C063Afro2Z — DSPORTS (@DSports) July 1, 2026

En el tiempo extra, Bélgica tuvo un mejor arranque, pero sin tanta profundidad, pero Senegal dispuso del gol del triunfo en los pies de Mbayé, que dilapidó un tiro en el minuto 108. Sin embargo, los de Rudi García tuvieron un tiro al horizontal de Lukebakio en el minuto 117.

Eso sí, en el chequeo VAR, se detectó una falta sobre Youri Tielemans que el mismo volante cambió por gol mediante un lanzamiento penal decisivo al minuto 124 para un épico 3-2 que le permitirá al cuadro europeo seguir en carrera.

Ahora, en octavos de final del Mundial 2026, Bélgica espera rival del ganador del choque entre Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina.