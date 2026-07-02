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Camila Flores respalda cambios a Ley Penal Adolescente: “Los que actúen como adultos tienen que pagar como adultos”

La senadora apoyó el anuncio del Gobierno para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y planteó que jóvenes que cometan delitos graves deben cumplir penas como adultos.

Juan Castillo

Camila Flores respalda cambios a Ley Penal Adolescente: “Los que actúen como adultos tienen que pagar como adultos”

La senadora Camila Flores respaldó el anuncio del Gobierno del Presidente Kast para avanzar en cambios a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

Esto luego de que el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, informara el impulso de una reforma legal en la materia.

La parlamentaria defendió la necesidad de endurecer el tratamiento penal para adolescentes involucrados en delitos graves, apuntando a que el sistema debe responder con sanciones acordes a la magnitud de los hechos cometidos.

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“Los adolescentes que cometan delitos graves que actúen como adultos tienen que pagar como adultos”, afirmó.

Flores sostuvo que el país no puede ignorar el aumento de delitos graves cometidos por jóvenes y valoró que el Ejecutivo busque avanzar en una modificación legal. “Es necesario que tengan penas atribuibles tan graves como los delitos que están cometiendo”, señaló.

En esa línea, agradeció el respaldo del Gobierno y del ministro Arrau a una reforma que, según dijo, permitiría que adolescentes responsables de delitos con características de crimen cumplan condenas más severas.

La senadora insistió en que la discusión debe hacerse cargo de una realidad que, a su juicio, afecta directamente la seguridad pública. “No podemos seguir desconociendo esta realidad país que tenemos, y que es que cada día más jóvenes cometen delitos graves y tienen que pagar por eso”, expresó.

El debate se suma a la agenda de seguridad del Ejecutivo, que busca endurecer la respuesta frente a delitos violentos y revisar las normas aplicables a menores de edad en casos de mayor gravedad.

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