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Serían menores de edad: revelan nuevos detalles del violento portonazo a un matrimonio de adultos mayores en Conchalí

Los delincuentes intimidaron al matrimonio para robarles su vehículo y luego clonaron el WhatsApp de una de las víctimas para pedir dinero a sus familiares

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Un violento portonazo afectó a un matrimonio de adultos mayores en la comuna de Conchalí, hecho que además derivó en una estafa contra sus familiares luego de que los delincuentes lograran acceder a la cuenta de WhatsApp de una de las víctimas.

El asalto ocurrió durante la tarde-noche de este martes, cerca de las 19:00 horas, en calle La Coruña, cuando el conductor se encontraba ingresando su vehículo particular al domicilio.

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En ese momento, fue abordado por un grupo de cinco sujetos encapuchados, aparentemente menores de edad, quienes lo intimidaron con armas de fuego para sustraerle el automóvil.

“La víctima el día de ayer en horas de la tarde fue interceptada en su propio domicilio por cinco individuos aparentemente menores de edad, quienes, encapuchados y premunidos de armas de fuego, procedieron a intimidarlo y sustraerle su vehículo particular”, señaló la inspectora Javiera Concha, de la Brigada de Investigación Criminal de Pudahuel de la PDI.

Llamados extorsivos

Pero el robo no terminó ahí. Minutos después del portonazo, los antisociales comenzaron a realizar llamados extorsivos al matrimonio, exigiendo altas sumas de dinero a cambio de devolver el vehículo.

En medio de esas comunicaciones, la esposa de la víctima fue contactada por los delincuentes, quienes se hicieron pasar por funcionarios de Carabineros. Bajo ese engaño, le enviaron un enlace y le solicitaron un código de acceso asociado a su cuenta de WhatsApp.

Tras obtener esa información, los sujetos clonaron la aplicación de mensajería y comenzaron a escribirle a distintos familiares de la mujer, solicitando transferencias de dinero mediante mensajes fraudulentos.

Hasta ahora, se ha confirmado que al menos un familiar cayó en la estafa y realizó un depósito de $100 mil.

La PDI se encuentra realizando diligencias en el sector, entre ellas el empadronamiento de testigos y el levantamiento de cámaras de seguridad, con el objetivo de identificar a los responsables y dar con el paradero de la banda.

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