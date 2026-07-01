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Adultos mayores sufren violento portonazo en Conchalí: fueron amenazados con pistola y armas blancas

La pareja fue abordada por cinco sujetos armados en el exterior de su vivienda, quienes les robaron el vehículo y sus teléfonos celulares.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Un matrimonio de adultos mayores fue víctima de un violento portonazo en la comuna de Conchalí, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el exterior de un domicilio ubicado en calle La Coruña, lugar donde la pareja fue abordada por cinco desconocidos armados con cuchillos y una pistola.

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Según los antecedentes preliminares, los antisociales intimidaron a las víctimas y les arrebataron el vehículo en el que habían llegado hasta su vivienda.

Además, los delincuentes robaron los teléfonos celulares del matrimonio, aparatos que posteriormente habrían sido utilizados para intentar realizar estafas a través de WhatsApp.

De hecho, un familiar de las víctimas habría sido afectado por una transferencia fraudulenta, luego de que los sujetos lograran sustraer cerca de $100 mil mediante este método.

El caso quedó bajo investigación para dar con el paradero de los responsables y recuperar el vehículo sustraído.

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