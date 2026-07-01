Ciclón extratropical llega a la región Metropolitana con lluvias: este es el día “clave” en que habría precipitaciones / iiievgeniy

Un nuevo cambio en el tiempo comenzará a sentirse en Santiago desde este miércoles 1 de julio, debido a la circulación asociada a un ciclón extratropical frente a la costa central y al desarrollo de una vaguada costera.

Este escenario favorecerá el ingreso de nubosidad hacia el valle de la capital, según consigna Meteored.

La presencia de nubes permitirá moderar las temperaturas mínimas, que podrían subir hasta cerca de los 2 °C tras varios días bajo cero. Sin embargo, las máximas bajarán de forma importante y se mantendrían entre los 12 y 13 °C en gran parte de la Región Metropolitana.

Este es el día “clave” en que llovería en la RM

Aunque el jueves 2 de julio volverían las heladas, con una mínima cercana a 0 °C y máximas en torno a los 15 °C, la estabilidad atmosférica podría comenzar a debilitarse hacia el fin de semana. El foco está puesto especialmente en el sábado, jornada en que podría abrirse una ventana para precipitaciones.

De acuerdo con las últimas proyecciones del ECMWF, el ciclón extratropical, en interacción con un núcleo frío en altura, podría favorecer lluvias principalmente en el poniente de la Región Metropolitana y en sectores cordilleranos. También se observan opciones de precipitaciones entre la Región de Valparaíso y la zona centro sur del país.

Pese a este escenario, el pronóstico aún debe tomarse con cautela. El informe advierte que todavía es prematuro confirmar un evento de lluvias para Santiago, ya que este tipo de sistemas presenta “una alta incertidumbre” y pequeñas variaciones pueden cambiar de forma relevante la evolución del tiempo.

Por ahora, la recomendación es seguir atentos a las actualizaciones meteorológicas durante los próximos días, especialmente quienes tengan actividades al aire libre o traslados programados para el fin de semana.