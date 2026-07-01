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FOTO. “Llegó el momento de despedirme...”: la triste e inesperada despedida que sacude a la U

El defensor utilizó sus redes sociales para decirle adiós al Centro Deportivo Azul (CDA).

Gonzalo Miranda

“Llegó el momento de despedirme...”: la triste e inesperada despedida que sacude a la U

“Llegó el momento de despedirme...”: la triste e inesperada despedida que sacude a la U / Twitter @udechile

En la previa del duelo ante Unión La Calera, este miércoles la Universidad de Chile confirmó la salida de uno de sus jugadores más cuestionados por los hinchas azules.

Después de perder el puesto incluso como alternativa por la banda, Felipe Salomoni confirmó su partida del ‘Romántico Viajero’ con un emotivo posteo en redes sociales.

Llegó el momento de despedirme de esta gran institución. No quiero irme sin agradecer a todas las personas que forman parte de este club: compañeros, cuerpo técnico, cocineros, utileros, área médica y, especialmente, a los hinchas, que siempre me brindaron su cariño y apoyo dentro y fuera de la cancha”, esgrimió en su cuenta de Instagram.

Agregó que “me llevo grandes aprendizajes, recuerdos inolvidables y momentos que voy a guardar para siempre. Muchas gracias por todo lo vivido juntos. Les deseo lo mejor, hoy y siempre”, cerró el trasandino.

Salomoni jugó 31 partidos por la Universidad de Chile, en los cuales marcó un gol y dio tres asistencias en poco más de 1.130 minutos disputados.

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