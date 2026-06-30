Terremotos en Venezuela: cifra de muertos sube a 1.943 tras nuevo balance oficial

El balance por los terremotos que golpearon a Venezuela volvió a aumentar durante las últimas horas.

El Gobierno elevó a 1.943 la cifra de personas fallecidas y a 10.571 los heridos, según informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

El nuevo reporte representa un fuerte incremento respecto del informe entregado el lunes, que daba cuenta de 1.719 muertos, es decir, 224 víctimas fatales menos que el balance actualizado.

La emergencia mantiene en alerta a las autoridades y organismos internacionales por el avance de la crisis en las zonas afectadas.

ACNUR advierte grave deterioro en las zonas golpeadas

Más temprano, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que coordina la respuesta en materia de protección y refugios para damnificados, alertó que la situación humanitaria “se ha deteriorado rápidamente” tras los terremotos.

El organismo señaló que en las áreas afectadas se observa “una grave escasez de alimentos, el colapso de los servicios básicos y un aumento de los riesgos de protección para la población desplazada”, escenario que complica aún más la asistencia a quienes perdieron sus viviendas o debieron abandonar sus comunidades.

La emergencia sigue en desarrollo, mientras las autoridades actualizan el número de víctimas y los equipos humanitarios buscan reforzar la ayuda en refugio, alimentación y protección.