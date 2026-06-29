Francia - Suecia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio, cuando una de las anfitrionas, Canadá, eliminó a Sudáfrica.

Este martes, será el turno de la actual subcampeona del mundo, Francia, que terminó en la primera posición del Grupo I al vencer a Irak, Senegal y Noruega.

Suecia, por otro lado, clasificó a la segunda ronda del Mundial 2026 entre los ocho mejores terceros del certamen. Los suecos terminaron en la tercera posición del Grupo F, al vencer a Túnez,, perder con Países Bajos e igualar en la última fecha con Japón.

¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Suecia por el Mundial 2026?

El partido entre Francia y Suecia, válido por los dieciseisavos de final, se disputa este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Francia vs. Suecia?

En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión (CHV), mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.

Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y MiCHV.