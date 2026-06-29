Francia - Suecia: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV
Suecia buscará sorprender al actual subcampeón del mundo en Nueva Jersey. El partido se disputará durante la tarde de este martes 30 de junio.
Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México ya comenzaron a disputarse a partir del pasado 29 de junio, cuando una de las anfitrionas, Canadá, eliminó a Sudáfrica.
Este martes, será el turno de la actual subcampeona del mundo, Francia, que terminó en la primera posición del Grupo I al vencer a Irak, Senegal y Noruega.
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Suecia, por otro lado, clasificó a la segunda ronda del Mundial 2026 entre los ocho mejores terceros del certamen. Los suecos terminaron en la tercera posición del Grupo F, al vencer a Túnez,, perder con Países Bajos e igualar en la última fecha con Japón.
¿Cuándo y a qué hora juega Francia vs Suecia por el Mundial 2026?
El partido entre Francia y Suecia, válido por los dieciseisavos de final, se disputa este martes 30 de junio a las 17:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el MetLife Stadium ubicado en Nueva Jersey, Estados Unidos.
¿Cómo y dónde ver en vivo el Francia vs. Suecia?
En Chile, el encuentro podrá seguirse tanto por televisión abierta como por cable. La transmisión en señal abierta estará a cargo de Chilevisión (CHV), mientras que por televisión de pago el compromiso será emitido por DSports.
Además, el partido podrá seguirse vía streaming a través de las plataformas de pago DGO, Paramount+ y MiCHV.
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