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VIDEOS. Mbappé sigue haciendo historia en la Copa del Mundo y afianza la candidatura de Francia en el Mundial 2026

El galo se despachó con un trascendental doblete para ser la figura de la goleada sobre Suecia.

Carlos Madariaga

Mbappé sigue haciendo historia en la Copa del Mundo y afianza la candidatura de Francia en el Mundial 2026

Mbappé sigue haciendo historia en la Copa del Mundo y afianza la candidatura de Francia en el Mundial 2026 / Patrick Smith - FIFA

Nueva York fue testigo este martes de un verdadero show de Francia, que resolvió la, hasta ahora, llave con mayor holgura de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En el MetLife Stadium, Suecia pareció ofrecer una mayor resistencia en los primeros 15 minutos, controlando el balón amparado en los movimientos de Isak y Gyokeres, sus principales armas ofensivas.

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Sin embargo, una vez que Francia se asentó en cancha, fue sencillamente imparable, al punto de acumular dos tiros en los palos con chances de Kylian Mbappé y Michael Olise.

Fue tanto el acoso galo que, al cierre del primer lapso, el astro del Real Madrid se despachó con un gran tiro cruzado para romper el cerco sueco.

En el segundo tiempo, la dinámica del juego se mantuvo, cuestión que le permitió a Olise lucirse con un gran pase para Bradley Barcola, que anotó el 2-0 al minuto 53.

Suecia más no pudo hacer y dio espacio para que Kylian Mbappé hiciera historia con su doblete al minuto 74: llegó a 10 goles en llaves de eliminación directa en Mundiales, siendo el máximo anotador en esta estadística; y alcanzó 18 tantos en todos sus partidos de Copa del Mundo, superando a Klose y quedando a uno de igualar a Lionel Messi, con quien está empatado a 6 goles en la pelea por la Bota de Oro.

El 3-0 le permite a Francia afianzarse en su rol como candidato al título y ahora se enfrentará en octavos de final con el sorprendente Paraguay.

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