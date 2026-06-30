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Fauna Primavera 2026 confirma a Hot Chip y revela la programación por día del festival

La banda británica se une al festival encabezado por The Strokes, New Order y FKA twigs.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Scott Dudelson

Fauna Primavera sigue fortaleciendo su cartel para la edición 2026 y confirmó la incorporación de Hot Chip, una de las bandas más influyentes de la electrónica e indie dance de las últimas dos décadas.

El festival, que se realizará entre el 26 y el 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial, también anunció la distribución de artistas por jornada y la venta de pases diarios y un nuevo abono para el fin de semana.

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Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

El grupo británico llegará a Chile en el marco de la celebración de los 20 años de “The Warning”, su segundo álbum de estudio, publicado en 2006.

Con éxitos como Over and Over, Ready for the Floor, One Life Stand y Boy from School, la banda liderada por Alexis Taylor y Joe Goddard se suma a un cartel encabezado por The Strokes, New Order, FKA twigs, Tricky, Courtney Barnett, Johnny Marr, American Football y Underworld. A ellos también se incorpora la agrupación argentina Winona Riders.

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La organización informó además que la venta de pases diarios y del nuevo abono Fin de Semana comenzará el 2 de julio, al mediodía, a través del sistema Puntoticket, ampliando las opciones para quienes deseen asistir a una o más jornadas del festival.

Con más de una década de historia, Fauna Primavera se ha consolidado como uno de los festivales más importantes de Latinoamérica gracias a una programación que reúne a figuras históricas y propuestas contemporáneas de la música alternativa.

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