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Mundial marca un hito en Chile: este es el momento que se volvió lo más visto del año en la televisión chilena

La transmisión del Mundial 2026 marcó una amplia ventaja sobre la competencia en horario prime, con más de 2,5 millones de espectadores online en su peak.

Nelson Quiroz

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 alcanzó uno de sus hitos de audiencia en Chile tras el dramático triunfo de Paraguay sobre Alemania en definición a penales, un partido que se convirtió en lo más visto del año en la televisión nacional.

La transmisión de la tanda desde los 12 pasos, emitida por Chilevisión, registró un peak online de 2.560.000 personas, según datos de Kantar Ibope, consolidándose además como el encuentro con mayor sintonía desde el inicio del torneo. El promedio de audiencia llegó a 2.027.779 espectadores.

El impacto del duelo fue transversal en la medición del horario (16:30 a 19:31 horas). En ese mismo bloque, Mega promedió 321.250 espectadores online, Canal 13 alcanzó 186.353 y TVN registró 180.975 televidentes.

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Con estas cifras, el enfrentamiento entre paraguayos y alemanes no solo superó el récord previo del torneo, que pertenecía al partido entre Argentina y Argelia, sino que se posicionó como el contenido más visto en la televisión chilena en lo que va de 2026, e incluso desde la implementación del actual sistema de medición de audiencia.

El resultado deportivo también alimentó el interés masivo: Paraguay eliminó a Alemania, cuatro veces campeona del mundo, en una de las sorpresas más comentadas del certamen.

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