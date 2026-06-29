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Sinner y Djokovic superan sufridos estrenos en Wimbledon: tres cabezas de serie quedaron eliminados en primera ronda

Dos de los favoritos al título en Londres no tuvieron encuentros sencillos en la jornada inaugural de acción en el césped británico.

Carlos Madariaga

Sinner y Djokovic superan sufridos estrenos en Wimbledon: tres cabezas de serie quedaron eliminados en primera ronda

Sinner y Djokovic superan sufridos estrenos en Wimbledon: tres cabezas de serie quedaron eliminados en primera ronda / Agencia Getty

Este lunes comenzó la disputa de la edición 2026 de Wimbledon, donde los principales candidatos al título no tuvieron un día sencillo.

Así lo ilustra Novak Djokovic, que sufrió con el chino Yibing Wu, 102 del mundo, que sembró la duda al ganar el segundo set.

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Con lo tarde del cotejo, se terminó cerrando el juego con el techo desplegado en el Centre Court, donde el serbio logró imponer su jerarquía para disipar líos y abrochar la victoria por 6/4, 5/7, 6/4 y 6/4.

Quien tuvo un lunes aún más complejo, pero del que salió airoso, fue Jannik Sinner, que regresó al circuito tras su eliminación en Roland Garros.

El italiano sufrió ante el serbio Miomir Kecmanovic, 50 del mundo, quien llegó a estar 2-1 arriba en sets. Sin embargo, el 1 del ranking ATP batalló hasta remontar para la victoria por 3/6, 6/3, 6/7, 6/2 y 6/3.

Quienes tuvieron peor suerte fueron tres cabezas de serie que no pudieron superar la primera ronda en Wimbledon.

El italiano Luciano Darderi, 16 del mundo, perdió en tres sets con el norteamericano Erhan Quinn, mientras que el noruego Casper Ruud, 12 del planeta, cayó en tres parciales con el polaco Hubert Hurkacz.

A ello se suma la sorprendente caída de Andrey Rublev, 13 del orbe, que perdió en cinco sets (habiendo estado 2-1 arriba) con su compatriota Roman Saffiullin.

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